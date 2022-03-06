Министр иностранных дел заявил на брифинге, что глобальная антивоенная коалиция работает и конкретными действиями снижает военный потенциал агрессора и увеличивает наши силы, передает 24 канал. Ее главная сила – это мощные санкции и военная поддержка Украины.

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Также в ответ на вопросы журналистов о наступлении Беларуси и Приднестровья глава МИД отметил, что риск остается, но пока этого не произошло.

Мы находимся в той ситуации, когда должны учитывать каждый риск, даже самый маленький, и мы учитываем угрозу из Беларуси и Приднестровья. Каждая точка может стать источником опасности,

– заявил Кулеба.

Ранее в МВД уверяли, что очень мала вероятность того, что Александр Лукашенко отправит свое войско в Украину.

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