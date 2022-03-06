Міністр закордонних справ заявив на брифінгу, що глобальна антивоєнна коаліція працює та конкретними діями знижує військовий потенціал агресор та збільшує наші сили, передає 24 канал. Її головна сила – це потужні санкції та військова підтримка України.

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Також у відповідь на запитання журналісти про наступ Білорусі та Придністров'я, глава МЗС Зазначив, що ризик залишається, але поки цього не відбулося.

Ми перебуваємо в тій ситуації, коли маємо враховувати кожен ризик, навіть найменший і ми враховуємо загрозу з Білорусі та Придністров'я. Кожна точка може стати джерелом небезпеки,

– заявив Кулеба.

Раніше у МВС запевняли, що є дуже мала ймовірність того, що Олександр Лукашенко відправить своє військо до України.

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