Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, с 9 сентября участились случаи, когда Россия наносит атаки по приграничной территории именно в районе КПП "Ягодин", что поблизости от Польши. На данный момент сам пункт пропуска не подвергался атаке.

Это большая угроза и для Польши

Как подчеркнул Демченко, вся эта ситуация создает угрозу и для Польши. Недавно беспилотник упал фактически в нескольких сотнях метров от пункта пропуска.

Это большая угроза и для Польши. В любой момент эти средства, которые враг направляет на Запад Украины, могут нанести удар и по польской инфраструктуре или польской границе. Их беспокойство небезосновательно, – сказал Демченко.,

– сказал Демченко.

Обратите внимание! Недавно премьер-министр Дональд Туск отметил, что Польшу ждут сложные недели и месяцы из-за все более агрессивной позиции России. И эти атаки Кремля проходят все ближе к польской границе.

Пограничники приостанавливают пропускные операции, если беспилотники или ракеты противника движутся в сторону границы. Людей быстро рассеивают, чтобы уберечь от опасности.

В ГПСУ прокомментировали недавний удар возле пункта пропуска "Ягодин": смотрите видео 24 Канала

Важно, что Польша также приостанавливает пропускные операции. Также там помогают украинцам, которые уже пересекли украинский пункт пропуска.

Тут стоит отдать должное Польше. После приостановки пропускных операций они готовы максимально быстро принимать на свою территорию граждан и транспортные средства, которые уже прошли украинский пункт пропуска на выезд,

– сказал Демченко.

Добавим, что в Украине рассматривают вопрос о переносе пограничных пунктов пропуска на территорию других стран. В ГПСУ объяснили, как это происходит.