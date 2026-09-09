Жертв могло быть больше: в ГПСУ назвали главную цель атак на пункты пропуска

В ночь на 9 сентября Россия совершила атаку дронами на контрольно-пропускной пункт "Старокозаче" на границе с Молдовой. К сожалению, есть жертвы. Их могло быть больше.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, Россия в очередной раз демонстрирует, что она – страна-террорист. Это уже не первый случай, когда враг наносит удары именно по пунктам пропуска.

Что известно об ударе по пункту пропуска "Старокозаче"?

Как подчеркнул Демченко, после начала полномасштабного вторжения пассажиропоток на границах с Молдовой и странами ЕС существенно вырос. Например, сейчас на границу с Молдовой приходится 22% всего пассажиропотока.

Тысячи людей в сутки пользуются пунктом пропуска "Старокозаче". Это примерно несколько сотен различных транспортных средств.

Во время этой атаки были уничтожены несколько автобусов, легковые автомобили и грузовики. К сожалению, были жертвы. Если бы не действия пограничного наряда этого пункта пропуска, жертв могло бы быть больше. Пограничники делали все, чтобы рассеять людей,

– отметил Демченко.

Несмотря на то, что атаки происходят вблизи территории других стран, они никак не могут повлиять на Россию, чтобы она прекратила такие террористические атаки. Враг вполне сознательно атакует такие объекты, понимая, что под угрозой могут оказаться и другие государства.

Демченко рассказал об ударе врага по пункту пропуска "Старокозаче": смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в Одесской областной государственной администрации сообщили, что в результате атаки два человека погибли, а трое – пострадали. 16 человек пограничники эвакуировали на безопасное расстояние.

Это уже не первая подобная атака России по пунктам пропуска. 6 сентября оккупанты атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. 25 августа враг нанес удар по пункту пропуска "Виноградовка – Вулкенешть", что недалеко от Молдовы. 21 августа под ударом оказался пункт пропуска "Табаки".