Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, Росія в черговий раз демонструє, що вона – країна-терорист. Це вже не перший випадок, коли ворог б'є саме по пунктах пропуску.

Що відомо про удар по пункту пропуску "Старокозаче"?

Як наголосив Демченко, після початку повномасштабного вторгнення пасажиропотік на кордонах з Молдовою та країнами ЄС суттєво зріс. До прикладу, зараз на кордон з Молдовою припадає 22% від усього пасажиропотоку.

Тисячі людей на добу користуються пунктом пропуску "Старокозаче". Це приблизно кілька сотень різних транспортних засобів.

Під час цієї атаки були знищені кілька автобусів, легковий транспорт та вантажівки. На жаль, були жертви. Якби не дії прикордонного наряду з цього пункту пропуску, то жертв могло бути більше. Прикордонники робили все, щоб розосередити людей,

– зазначив Демченко.

Попри те, що атаки відбуваються поблизу території інших країн, вони ніяк не можуть вплинути на Росію, аби вона припинила такі терористичні атаки. Ворог цілком свідомо атакує такі об'єкти, розуміючи, що під загрозою можуть бути й інші держави.

Демченко розповів про удар ворога по пункту пропуску "Старокозаче": дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок атаки двоє людей загинули, а троє – постраждали. 16 людей прикордонники евакуювали на безпечну відстань.

Це вже не перша така атака Росії по пунктах пропуску. 6 вересня окупанти атакували пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. 25 серпня ворог вдарив по пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть", що біля Молдови. 21 серпня під ударом був пункт пропуску "Табаки".