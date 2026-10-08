В Москве кричали "Долой царя": почему Кремлю не стоит бояться протеста КПРФ

4 октября в Москве состоялся традиционный митинг КПРФ, приуроченный к годовщине конституционного кризиса 1993 года. На этот раз на акции звучали претензии по поводу результатов выборов, тарифов ЖКХ и лозунг "Долой царя", а после митинга сообщалось примерно о 60 задержанных.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала объяснил, может ли эта акция стать началом более широкого протеста против Кремля. Для этого он напомнил, как Геннадий Зюганов вел себя во время предыдущих политических кризисов в России.

Зюганов избегал открытого противостояния с властью

Зюганов был заметным деятелем ЦК КПСС, однако после распада Советского Союза и запрета Коммунистической партии не стал одним из тех, кто активно выступал против этих процессов. Тогда публично выступила небольшая Демократическая партия Николая Травкина, который настаивал, что СССР нужно было сохранить, но сделать демократическим.

Комунисты все спрятались, как тараканы. Зюганова и близко не было, его никто не видел и не слышал. Сидел под веником,

– сказал Яковенко.

Во время кризиса 1993 года его поведение, как вспомнил журналист, не изменилось. Еще одним примером стали президентские выборы 1996 года, когда Зюганов соперничал с Борисом Ельциным, рейтинг которого перед кампанией, по словам Яковенко, составлял от 3 до 6%.

Совершенно очевидно, что у Зюганова украли выборы. Где был Зюганов? Сидел под веником. Ни гу-гу,

– подчеркнул журналист.

Нынешнюю ситуацию он сравнил с этими предыдущими эпизодами. Зюганов снова говорит об украденных голосах, однако Яковенко не ожидает, что это приведет к открытому конфликту с властью.

КПРФ остается удобной оппозицией для Путина

После митинга было задержано около 60 человек, причем среди них были не только коммунисты, но и сторонники "Яблока". Яковенко сомневается, что Зюганов будет добиваться их освобождения или выступать против возможного уголовного преследования задержанных.

Зюганов – это самый удобный оппозиционер для Путина, потому что он очень громко выступает, но на самом деле все время голосует за все, что предлагает Путин, поддерживает его во всех его делах,

– пояснил он.

К такой же системной поддержке Кремля журналист отнес и остальные партии, представленные в Государственной Думе. Он назвал их различными вариантами поддержки Путина, несмотря на различия в риторике.

До тех пор, пока во главе этого протеста стоит КПРФ с Зюгановым, для Путина лучшего подарка быть не может,

– подчеркнул Яковенко.

Митинг 4 октября он не считает началом более масштабного протеста, пока его политически представляет КПРФ во главе с Зюгановым.

Яковенко оценил протест КПРФ в России: смотрите видео