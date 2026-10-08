Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чи може ця акція стати початком ширшого протесту проти Кремля. Для цього він пригадав, як Геннадій Зюганов поводився під час попередніх політичних криз у Росії.

Зюганов уникав відкритого протистояння з владою

Зюганов був помітним працівником ЦК КПРС, однак після розпаду Радянського Союзу та заборони Комуністичної партії не став одним із тих, хто активно виступав проти цих процесів. Тоді публічно виступила невелика Демократична партія Миколи Травкіна, який наполягав, що СРСР потрібно було зберегти, але зробити демократичним.

Комуністи всі поховалися, як таргани. Зюганова близько не було, його ніхто не бачив і не чув. Сидів під віником,

– сказав Яковенко.

Під час кризи 1993 року його поведінка, як пригадав журналіст, не змінилася. Ще одним прикладом стали президентські вибори 1996 року, коли Зюганов змагався з Борисом Єльциним, рейтинг якого перед кампанією, за словами Яковенка, становив від 3 до 6%.

Абсолютно очевидно, вибори були у Зюганова вкрадені. Де був Зюганов? Сидів під віником. Ні гу-гу,

– наголосив журналіст.

Нинішню ситуацію він порівняв із цими попередніми епізодами. Зюганов знову говорить про вкрадені голоси, однак Яковенко не очікує, що це приведе до відкритого конфлікту з владою.

КПРФ залишається зручною опозицією для Путіна

Після мітингу було затримано близько 60 людей, причому серед них були не лише комуністи, а й прихильники "Яблука". Яковенко сумнівається, що Зюганов домагатиметься їхнього звільнення або виступатиме проти можливого кримінального переслідування затриманих.

Зюганов – це найзручніший опозиціонер для Путіна, тому що він дуже голосно виступає, але насправді весь час голосує за все, що пропонує Путін, підтримує його у всіх його справах,

– пояснив він.

До такої ж системної підтримки Кремля журналіст зарахував і решту партій, представлених у Державній Думі. Він назвав їх різними варіантами підтримки Путіна, попри відмінності у риториці.

Доти, доки на чолі цього протесту стоїть КПРФ із Зюгановим, для Путіна кращого подарунка бути не може,

– підкреслив Яковенко.

Мітинг 4 жовтня він не вважає початком масштабнішого протесту, поки його політично представляє КПРФ на чолі із Зюгановим.

Яковенко оцінив протест КПРФ у Росії: дивіться відео