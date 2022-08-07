"Повар" путина пригожин лично вербует наемников в российских колониях, – СМИ

российский бизнесмен и близкий к окружению путина евгений пригожин лично вербует наемников для террористического формирования чвк "вагнера", которое участвует в войне против Украины. Для этого пригожин ищет желающих воевать среди заключенных российских колоний.

пригожин лично вербует заключенных

В СМИ обратились заключенные из Ярославской и Тульской областей и рассказали, что в их колонию приезжал "невысокий лысый мужчина в годах со звездой героя россии на груди, который называл себя евгением пригожим" и предлагал свободу и деньги в обмен на участие в войне против Украины.

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Один из заключенных сообщил, что вместе с пригожиным на территорию колонии вошли трое вооруженных мужчин в штатском. После того как всех, кто способен ходить, выгнали на плац и выстроили в шеренги, пригожин выступил с агитационной речью, в которой рассказал о службе в чвк "вагнера".

Мы не вооруженные силы, а настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за 2 дня не оставляют там ничего живого, и сейчас разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в чвк – это соглашение с дьяволом,

– цитирует один заключенный пригожина.

Тот обещает заключенным якобы достойный выбор, они либо вернутся свободным человеком, либо умрут. Взамен они будут обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. "На тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте".

пригожин обещает заключенным деньги

По данным источника, "повар путина" предлагает добровольцам 100 тысяч рублей в месяц, премию в примерно таком же размере и выплату 5 миллионов рублей завербованной семье, если тот "достойно погибнет".

Говорил, что мы не пушечное мясо, нет. Шанс на гибель оценил в 15%, на ранение – 25%. За дезертирство, говорит, расстрел, то же за мародерство и наркотики, – вспоминает слова заключенный.

В апреле в СМИ появилась информация, что пригожин якобы и сам приезжал на Донбасс, чтобы лично контролировать боевиков чвк "вагнера". В СНБО предполагали, что это вполне вероятно.

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