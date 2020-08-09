Кабинет Министров Украины своим решением прекратил работу КПВВ на границе с Крымом. Причиной этому является значительное распространение коронавируса, как на материковой Украине, так и на оккупированном полуострове. В то же время у президента назвали основания для пересечения админграницы с Крымом.

Основания для пересечения админграницы с Крымом

Теперь попасть на подконтрольную Украине территорию можно только по определенным основаниям. Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Крыму.

Важно Кабмин прекращает работу КПВВ на границе с Крымом: из-за COVID-19 въезд и выезд закрыт

Основанием для пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на админгранице с Крымом во время временного ограничения их работы является:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;

наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;

необходимость соблюдения принципа единства семьи;

тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

смерть или тяжелая болезнь близких родственников;

другие случаи, когда ситуация требует безотлагательного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).

Также через КПВВ с Крымом будут пропускать

на въезд – граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму или городе Севастополе.

на выезд – граждан, место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Дий дома".

лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

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После пересечения КПВВ из оккупированной территории граждане должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию, которую можно прекратить после получения отрицательного теста на COVID-19.