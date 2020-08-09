Кабінет Міністрів України своїм рішенням припинив роботу КПВВ на межі з Кримом. Причиною цьому є значне поширення коронавірусу, як на материковій Україні, так і на окупованому півострові. Водночас у президента назвали підстави для перетину адмінмежі з Кримом.

Підстави для перетину адмінмежі з Кримом

Тепер потрапити на підконтрольну Україні територію можна лише за певних підстав. Про це повідомили у представництві президента України в Криму.

Важливо Кабмін припиняє роботу КПВВ на межі з Кримом: через COVID-19 в'їзд і виїзд закритий

Підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

подача абітурієнтом (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;

наявність будь-яких підтверджень проживання у Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;

необхідність дотримання принципу єдності сім'ї;

тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

смерть або тяжка хвороба близьких родичів;

інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину особою адмінмежі в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Також через КПВВ з Кримом пропускатимуть

на в'їзд – громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму або місті Севастополі.

на виїзд – громадян, місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, які дали згоду на самоізоляцію з використанням додатка "Дій вдома".

осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

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Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.