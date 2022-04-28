Крадет зерно, стреляет по элеваторам и минирует поля: Россия хочет уничтожить аграриев Украины

Российские захватнические войска собирались в первые дни войны захватить большинство объектов критической инфраструктуры в аграрной отрасли Украины. Расположены они в основном в Херсонской, Одесской и Николаевской областях – ближе к морю, поскольку все зерно наше государство экспортировало не сухопутным путем.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кремлевское командование всегда хотело захватить нас не только для установления над ним политического контроля, но и превращения нашего государства в свой сырьевой придаток. В частности, Путина интересовали все предприятия аграрного комплекса.

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Кремлевского старца всегда беспокоило, что Украина занимает первые позиции в мире по количеству экспорта зерна. Хотя Россия также экспортирует немало зерновых, сравниться с нашими показателями она никогда не могла.

Начали уничтожать то, что не смогли захватить

В первые дни войны россиянам, к сожалению, удалось захватить часть Херсонской области. Кроме установления контроля над Запорожской АЭС, оккупанты уделили большое внимание захвату элеваторов и терминалов, где хранились огромные запасы зерновых.

Сразу после этого захватчики начали вывозить урожай 2021 в Крым, чтобы объявить все "российским" и продавать другим государствам.

Когда же изверги поняли, что захватить другие предприятия аграрного комплекса в Одесской и Николаевской областях им не удастся, оккупанты начали наносить по ним удары крылатыми ракетами.

В марте захватчики несколько раз атаковали терминалы и элеваторы предприятий Николаевской области. Одна из ракет пробила крышу и все перекрытия между этажами, но не взорвалась. Через несколько дней россияне целеустремленно ударили и уничтожили весь комплекс.

В конце марта оккупанты начали бить по объектам агропромышленного комплекса в Одесской области, а в апреле – по Полтавской и Днепропетровской областям. Их цель – убить способность Украины экспортировать зерно, а также уничтожить все запасы хранящихся на элеваторах культур.

Смотрите видео с места обстрела элеватора в Николаевской области:

Все действия направлены на срыв посевной и экспорта

Кроме того, как утверждают в украинских спецслужбах, захватчики целенаправленно наносят удары по базам хранения топлива, чтобы не дать фермерам возможности производить посевную. Дело в том, что для многих культур время посева достаточно короткое: если, например, не дать аграриям засеять семена в определенный момент, через две недели делать это будет поздно. Надо либо срочно сеять овес, либо вообще забыть о любом урожае.

Подход русских к срыву посевной можно назвать комплексным. Они дают аграриям понять, что будут атаковать все места хранения зерна. То есть даже в условиях, если кто-то сможет провести посевную и собрать урожай, все их попытки могут быть уничтожены за мгновение.

Параллельно с этим изверги активно занимались минированием полей, чтобы водители тракторов подрывались на взрывчатке. Хотя эти случаи, к счастью, не являются системными, запугивание фермеров достаточно серьезно.

Также захватчики рассчитывают на то, что даже собранный в этом году урожай Украина не сможет поставлять в странам-заказчикам: из-за отсутствия выхода к морю, уничтоженной инфраструктуры и крайне тяжелой наземной логистики. Перевозить зерно по железной дороге в нужном объеме почти невозможно, поскольку европейские пути фактически несовместимы с украинскими. В Кремле считают, что из-за захвата Херсона, ударов по элеваторам и срыва посевной на многих территориях, Украина потеряет сотни миллионов долларов прибыли. Кроме того, россияне хотят уничтожить национальную продовольственную безопасность нашего государства.

В Херсонской области у фермеров планируют забрать все

На временно оккупированных территориях ситуация с аграрной отраслью еще более неутешительна. Российские оккупанты заставляют фермеров проводить посевную. Некоторых из тех, кто отказывался, похищали и увозили "на общение" с ФСБшниками.

Захватчики говорят, что обеспечат аграриев топливом и помогут "удержать бизнес". За это предприниматели должны дать России 60% урожая. Остальные 40% аграрии вроде бы смогут реализовать через Крым на территории страны-агрессора. Оккупанты вполне понимают, что доступа к рынку сбыта у фермеров не будет, поэтому, скорее всего, россияне будут выставлять им настолько низкую цену, что доходы не покроют даже расходы.

Кроме того, в Красноярском крае уже было принято решение о "поддержке агропромышленного комплекса". Фактически оно означает похищение урожая зерновых из Херсона.



Россияне вывозят зерно из Херсона / Скриншот с сайта власти Красноярского края России