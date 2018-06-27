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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские крафтовые настойки: история первопроходца

21 Читати новину українською

Вам, наверное, уже приходилось слышать о первой украинской крафтовой водке. Однако вряд ли вы знаете, что в ее основе лежат рецепты выдающегося украинца, который жил еще в XIX веке. Его жизнь – это история про необъятную преданность и любовь к своему делу.

Клим Житник, настоящий мастер настоек, родился в начале 1820-х годов в Черниговской губернии. Сейчас он известен как настоящий ученый, исследователь и новатор, который интересовался изучением вопросов экстрагирования и мацерации лекарственных растений, а также их влияния на человеческую иммунную систему. А также практической реализацией полученных знаний.

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Началось все в Харьковском университете, где Житник изучал ботанику. Кстати, среди его одногруппников был еще один всемирно известный украинец – Илья Мечников, который позже станет нобелевским лауреатом. Возможно, и Житнику удалось бы достичь таких высот, однако из-за нехватки денег ему пришлось покинуть университет, хотя все отмечали его успехи в ботанике.

Клим Житник – автор уникальных рецептов настоек

Несмотря на то, что завершить обучение Житнику не удалось, свое увлечение он не бросил. Юноша устроился в местную винокурню, где получил возможность не только зарабатывать на проживание, но и экспериментировать с экстрактами целебных растений. Ночью Клим проводил за чтением ботанических книг, а днем – уже на практике создавал устройства, чтобы получать из растений полезные экстракты. Зная все о травах Слобожанщины, он сумел найти те, что идеально сочетаются со вкусом качественной водки.

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Житник стал настоящим знатоком растительного царства. Тогда он решил – его знания должны воплотиться в практический результат, полезный людям. Так появились первые рецепты его травяных настоек.

Впоследствии за свои уникальные рецепты настоек Житник получил огромный на то время гонорар – 3 тысячи рублей. Эти деньги дали ему возможность продолжить изучать ботанику в Европе, а затем – эмигрировать в Канаду. А настойки по его рецептуре еще долго подавались к столам помещиков.

Теги: Новости Украины Факты о Климе Житнике
Источник: 24 Канал
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