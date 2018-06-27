Українські крафтові настоянки: історія першопрохідця

Вам мабуть вже доводилось чути про першу українську крафтову горілку. Однак навряд чи ви знаєте, що в її основі лежать рецепти видатного українця, який жив ще в ХІХ столітті. Його життя – це історія про неосяжну відданість та любов до своєї справи.

Клим Житник, справжній майстер настоянок, народився на початку 1820-х років в Чернігівській губернії. Зараз він відомий як справжній вчений, дослідник і новатор, який цікавився вивченням питань екстрагування і мацерації лікарських рослин, а також їх впливу на людську імунну систему. А також – практичною реалізацією здобутих знань.

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Розпочалось все у Харківському університеті, де Житник вивчав ботаніку. До речі, серед його одногрупників був ще один всесвітньо відомий українець – Ілля Мечников, який пізніше стане нобелівським лауреатом. Можливо, і Житнику вдалось би досягти таких висот, однак через брак грошей йому довелось покинути університет, хоча всі відзначали його успіхи в ботаніці.



Клим Житник – автор рецептів унікальних настоянок

Незважаючи на те, що завершити навчання Житнику не вдалось, свого захоплення він не покинув. Юнак влаштувався у місцеву винокурню, де отримав можливість не лише заробляти на проживання, але й експериментувати з екстрактами цілющих рослин. Ночі Клим проводив за читанням ботанічних книг, а вдень – вже на практиці створював пристрої, щоб отримувати з рослин корисні екстракти. Знаючи все про трави Слобожанщини, він зумів віднайти ті, що ідеально поєднуються зі смаком якісної горілки.

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Житник став справжнім знавцем рослинного царства. Тоді він вирішив – його знання мають втілитись у практичний результат, корисний людям. Так з’явились перші рецепти його трав’яних настоянок.

Згодом за свої унікальні рецепти настоянок Житник отримав величезний на той час гонорар – 3 тисячі рублів. Ці гроші дали йому можливість продовжити вивчати ботаніку в Європі, а згодом – емігрувати у Канаду. А настоянки за його рецептурою ще довго подавалися до столів поміщиків.