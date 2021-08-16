Крах и провал для всего мира, – арабский журналист прокомментировал наступление талибов

Россия пытается наладить контакты с талибами. Это происходит несмотря на то, что в стране соответствующее движение признали террористическим.

Ситуация в Афганистане является ударом по репутации всего, что построили. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Журналист: это крах и провал для всего мира

По его словам, это провал видения демократии и ценностей, которые каждый использует по-своему.

Каждый будет использовать это (ситуацию в Афганистане – 24 канал) по-своему. Да это цинично. Это крах и провал для всего цивилизованного мира,

– подчеркнул Фараджаллах.

Он отметил, что достаточно посмотреть на реакцию России после наступления талибов, в частности пресс-секретаря иностранных дел Марии Захаровой.

Захарова сказала, якобы ситуация в Афганистане – это следствие американских экспериментов. "Она говорит это россиянам, мол, что будет, если они будут мечтать о демократии", – сказал журналист.

Реакция России на нападение талибов: что известно

Москва решила не вывозить своих дипломатов из страны. Так же пока остаются работать в Афганистане и китайские дипломаты. Они готовы к "дружеским отношениям".

Россия заявила, что имеет хорошие отношения с "Талибаном", поэтому ей нечего бояться. Кремль уже наладил контакты с так называемой "новой властью" Афганистана.

Фараджаллах прокомментировал ситуацию в Афганистане: смотрите видео