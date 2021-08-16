Ситуація в Афганістані є ударом по репутації всього, що збудували. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Журналіст: Це крах і провал для всього світу

За його словами, це провал бачення демократії і цінностей, які кожен використовує по-своєму.

Кожен використовуватиме це (ситуацію в Афганістані – 24 канал) по-своєму. Так це цинічно. Це крах та провал для всього цивілізованого світу,

– наголосив Фараджаллах.

Він відзначив, що достатньо подивитись на реакцію Росії після наступу талібів, зокрема прессекретарки закордонних справ Марії Захарової.

Захарова сказала, нібито ситуація в Афганістані – це наслідок американських експериментів. "Вона говорить це росіянам, мовляв, що буде, якщо вони мріятимуть про демократію", – сказав журналіст.

Реакція Росії на напад талібів: що відомо

Москва вирішила не вивозити своїх дипломатів з країни. Так само поки залишаються працювати в Афганістані і китайські дипломати. Вони готові до "дружніх відносин".

Росія заявила, що має гарні стосунки з "Талібаном", тому їй нічого боятися. Кремль вже налагодив контакти з так званою "новою владою" Афганістану.

Фараджаллах прокоментував ситуацію в Афганістані: дивіться відео