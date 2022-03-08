Крах путинизма неизбежен, для очеловечивания России нужно несколько поколений

В сети гуляет бело-сине-белый флаг "Российской Парламентской Республики". Похоже, некими силами готовится еще одна имитационная перезагрузка пещеры после краха путинизма, который неизбежен (вопрос только в сроках: 3 месяца, полгода, год?).

Переобувание в полете

Демонстрируется готовность вновь, как в 1991 году, натянуть на свою зверскую морду человекоподобную маску с виноватыми глазенками. Не верьте! Совки вам врут!

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Просто они испугались, что скоро будет совсем плохо и станет нечего кушать. Натворили дел, а теперь перепугались и уже готовы чуть ли не пещерный парламент учредить.

Очеловечивание дикарей

Не верьте. В тюрьме и на зоне демократии не бывает. А Россия – это насквозь криминальный мир, не способный принять демократические и общечеловеческие ценности.

Не повторяйте ошибок прошлого. Только распад и только внешнее управление с декоммунизацией и декриминализацией. Потребуется несколько поколений, чтобы население на этой территории очеловечилось, усвоило и приняло ценности современной цивилизации.

Обратите внимание – потери российских оккупантов по состоянию на утро 8 марта: смотрите видео

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