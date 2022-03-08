Перевзування у польоті

Демонструється готовність знову, як у 1991 році, натягнути на свою звірячу морду людиноподібну маску з винними оченятами. Не вірте! Совки вам брешуть!

До теми Змова проти Путіна: як довго залишилось кривавому диктатору

Просто вони злякалися, що скоро буде зовсім погано і нічого буде їсти. Наробили справ, а тепер перелякалися і вже готові мало не печерний парламент заснувати.

Олюднення дикунів

Не вірте. У в'язниці та на зоні демократії не буває. А Росія – це наскрізь кримінальний світ, який не здатний прийняти демократичні та загальнолюдські цінності.

Не повторюйте помилок минулого. Тільки розпад і лише зовнішнє управління з декомунізацією та декриміналізацією. Потрібно кілька поколінь, щоб населення на цій території олюднилося, засвоїло та прийняло цінності сучасної цивілізації.

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