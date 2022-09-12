Контрнаступление ВСУ вносит свои коррективы, – Галлямов предположил, когда рухнет режим путина

На фоне постоянных поражений армии оккупантов в войне против Украины кресло президента страны-агрессорки владимира путина начало шататься. Вероятно, режим российского диктатора продлится до 2024 года.

Впрочем, станет очень слабым. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов.

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Контрнаступление ВСУ ускоряет падение режима путина

Неожиданное и мощное контрнаступление Украины под Харьковом и бегство российской армии оттуда вносит свои коррективы,

– отметил российский оппозиционер.

По его мнению, если украинские защитники будут продолжать результативные контрнаступательные действия, режим путина может потерпеть крах и раньше 2024 года. Однако российские оккупационные войска будут пытаться стабилизировать фронт и перейти в "окопный режим".

"Если война перейдет в такой режим, я думаю где-то к марту путин получит передышку и будет более или менее спокойно себя чувствовать", – предположил политолог.

У россии нет никаких побед, поэтому она решила "заморозить" Европу

По словам Галлямова, после того, как в кремле поняли, что оккупантам не удастся захватить Киев "за три дня" режим путина несколько месяцев шатался, поскольку нужно было показывать результаты, а их не было. Поэтому власти россии решили прибегнуть к новой концепции, которую доносит населению, – "заморозим Европу за три месяца".

Такую ставку решили сделать в кремле, чтобы снова можно было говорить о результатах в каком-нибудь вероятном будущем. Впрочем, это было до контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Приблизительно такая концепция у них появилась. Поэтому, если фронт стабилизируется, то процессы ослабления путина будут продолжаться,

– объяснил политолог.

Так, президенту страны-агрессорки, вероятно, не удастся убедить большинство населения в том, что новая концепция действительно работает. Уже в конце февраля – начале марта станет понятно, что и она провалилась – "Европа замерзла, но не настолько, чтобы встать перед путином на колени".

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А в следующем году у кремля и вовсе не получится воплотить этот план, поскольку очевидно, что это "замораживание Европы" может сработать только этой зимой. Со следующего года европейцы уже выстроят альтернативные пути доставки энергоносителей к себе.

К весне на повестке дня действительно встанет вопрос преемника, когда сама система поймет, что путин "испекся",

– отметил российский оппозиционер.

Галлямов предположил, когда рухнет режим путина: смотрите видео

Почему путину пришлось напасть на Украину

До последнего времени все проблемы российского президента были связаны с внутриполитической ситуацией в стране-агрессоре. Так, к концу прошлого года только около трети населения России поддерживали путина.

"До выборов 2024 года пути реально рисковали столкнуться с ситуацией, когда его выдвижение спровоцировало бы мощную волну протестов", – отметил Галлямов.

Да, реальным мотивом нападения на наше государство была не претензия к Украине или НАТО, а необходимость изменить политическую повестку дня в стране-агрессоре.

Надо было заменить внутренне политическую повестку дня внешне политической,

– объяснил российский оппозиционер.

Таким образом, путин останавливал процессы падения своего рейтинга, в отдельных случаях они даже начинали расти. К примеру, когда российский президент в конце прошлого года начал стягивать войска к границе нашей страны и предъявлять ультиматумы Украине и НАТО, падение его рейтинга остановилось и он даже набрал несколько пунктов.

По мнению Галлямова, путин надеялся, что не надо будет нападать на Украину и достаточно только побрякать оружием и украинцы согласятся с его ультиматумами. Тогда российский президент будет "победителем" и процессы делегитимизации остановятся. Так, путин "оказался в положении человека, которому уже нужно было напасть".