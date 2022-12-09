Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, в России уже сейчас возникает много вопросов к Владимиру Путину, в том числе и среди военных.

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Однако наступит та точка невозвращения, после которой российский диктатор рискует потерять свою власть.

Это деоккупация украинскими войсками Крыма. С Крыма все началось – им все и закончится,

– подчеркнул Яковенко.

Российский журналист отметил, что это не просто образное изречение. Такое утверждение связано с настроениями российского общества.

"Крым наш" – это был массовый психоз. А вот полномасштабное российское вторжение в Украину не имело такой поддержки, – сказал Яковенко.

Россияне поддерживали аннексию Крыма больше, чем полномасштабную войну против Украины

По его словам, после 24 февраля на улицах Москвы не было большого количества "полусвастик", ставших символом войны России в Украине. В основном, такие знаки размещали на административных зданиях, что демонстрировало государственную политику. А люди цепляли эти символы на одежду или на машины очень редко.

Более того, в тех случаях, когда такую символику лепили на автомобили, иногда людям разбивали окна,

– рассказал журналист.

В то же время россияне очень поддерживали и радовались аннексии Крыма в 2014 году. Символом политики, которую можно описать фразой "Крым наш", стала георгиевская лента. По словам Яковенко, ее можно было увидеть всюду.

"Эти настроения ощущались на улицах, в общественном транспорте. Даже у кассиров в магазинах я видел эту георгиевскую ленту как символ "Крымнаша", – сказал Яковенко.

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Силовики поймут, что "царь не настоящий"

Если Россия потеряет оккупированный полуостров, это окажет значительное влияние на настроения общества внутри России.

Деоккупация Крыма может заставить россиян задавать вопросы: "Если Крым потерян, тогда зачем все это было?". Будет огромное разочарование, чувство полного поражения,

– сказал журналист.

Он добавил, что, прежде всего, это повлияет на то, как воспринимают Путина российские силовики.

"Настроения по поводу того, что "царь не настоящий", будут только усиливаться", – отметил Яковенко.

"Политически Россия менее устойчива, чем экономически"

По мнению журналиста, именно потеря власти из-за поражений в Украине – наиболее вероятный вариант падения режима Путина в России. В то же время, не стоит рассчитывать на то, что к этому могут привести санкции против Москвы.

Экономика России не разрушится из-за санкций. Это очень большая страна, у которой есть инерционная устойчивость. Да, люди уже начали жить гораздо хуже. Однако Россия не перестанет воевать,

– отметил Яковенко.

История свидетельствует, что в России власть может смениться за 2 – 3 дня. Яковенко добавил, что так уж сложилось: политически Россия менее устойчива, чем экономически.

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