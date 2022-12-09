Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, у Росії вже зараз виникає багато питань до Владіміра Путіна, зокрема й серед військових.

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Однак настане та точка неповернення, після якої російський диктатор ризикує втратити свою владу.

Це деокупація українськими військами Криму. З Криму все почалося – ним все й закінчиться,

– наголосив Яковенко.

Російський журналіст зазначив, що це не просто образний вислів. Таке твердження пов'язано з настроями російського суспільства.

"Крим наш" – це був масовий психоз. А ось повномасштабне російське вторгнення в Україну не мало такої підтримки", – сказав Яковенко.

Росіяни підтримували анексію Криму більше, ніж повномасштабну війну проти України

За його словами, після 24 лютого на вулицях Москви не було великої кількості "напівсвастик", які стали символом війни Росії в Україні. В основному такі знаки розміщували на адміністративних будівлях, що демонструвало державну політику. А люди чіпляли ці символи на одяг чи на автівки дуже рідко.

Ба більше, у тих випадках, коли таку символіку ліпили на автомобілі, іноді людям розбивали вікна,

– розповів журналіст.

Натомість росіяни дуже підтримували й раділи анексії Криму у 2014 році. Символом політики, яку можна описати фразою "Крим наш", стала георгіївська стрічка. За словами Яковенка, її можна було побачити усюди.

"Ці настрої відчувалися на вулицях, у громадському транспорті. Навіть у касирів в магазинах я бачив цю георгіївську стрічку як символ "Кримнашу", – сказав Яковенко.

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Силовики зрозуміють, що "цар не справжній"

Якщо Росія втратить окупований півострів, це значним чином вплине на настрої суспільства всередині Росії.

Деокупація Криму може змусити росіян ставити питання: "Якщо Крим втрачений, тоді навіщо все це було?". Буде величезне розчарування, відчуття повної поразки,

– сказав журналіст.

Він додав, що насамперед це вплине на те, як сприймають Путіна російські силовики.

"Настрої щодо того, що "цар не справжній", будуть лише посилюватися", – зауважив Яковенко.

"Політично Росія менш стійка, ніж економічно"

На думку журналіста, саме втрата влади через поразки в Україні – найімовірніший варіант падіння режиму Путіна в Росії. Водночас не варто розраховувати на те, що до цього можуть призвести санкції проти Москви.

Економіка Росії не зруйнується через санкції. Це дуже велика країна, у якої є інерційна стійкість. Так, люди вже почали жити набагато гірше. Однак Росія не перестане воювати,

– зазначив Яковенко.

Історія свідчить, що у Росії влада може змінитися за 2 – 3 дні. Яковенко додав, що так вже склалося: політично Росія менш стійка, ніж економічно.

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