Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, непонятно, был ли это вообще настоящий Путин или его двойник. Уж очень странно он выглядел. В последнее время российский диктатор вообще становится все более неадекватным.

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Он действительно все менее адекватен. Человек, который говорит, что единственным гарантом суверенитета Украины является Россия. Это вообще… Мир – это война. Война – это мир. Свобода – это рабство. Это действительно полный неадекват,

– отметил Яковенко.

Зачем Путин ехал по Крымскому мосту

Как отмечает Яковенко, это была жалкая попытка ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому на его поездки на освобожденные и прифронтовые территории. Но получилось все действительно глупо.

Яковенко высмеял Путина за поездку по Крымскому мосту: смотрите видео

Если сравнить ситуацию, то сейчас Владимир Зеленский – действительно человек года. Если раньше многие воспринимали его как политическое недоразумение, то за 2022 год он сумел организовать весь мир против России. А у самого Путина большие проблемы.

А что Путин? Вчерашний "герой", "мачо", фигурировавший там на обложках журналов. Зеленский ездит в Херсон, на фронт. А Путин, так выходит, решил хоть как-то компенсировать это. Сделать картинку. Получилось очень смешно и жалко,

– подчеркнул Яковенко.

Путин проехался по Крымскому мосту: коротко