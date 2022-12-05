Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Путин сильно проигрывает Зеленскому, который без колебаний приезжает в Херсон, находящийся в радиусе действия российской артиллерии.

Обратите внимание Wall Street Journal назвал человека, который убеждал Путина начать войну

Зачем Путин посетил Крымский мост

Шейтельман отметил, что сложно сказать, настоящий ли Путин проехался по Крымскому мосту. В то же время более важен вопрос – зачем он это сделал.

Да, выборы любые он выиграет. Но все-таки им удобнее выигрывать выборы, когда есть хоть какая-нибудь поддержка, а не тогда, когда нет никакой,

– заявил политтехнолог.

По его словам, в Кремле понимают, что Путин теряет поддержку, так как не является победителем и сильным лидером. В глазах россиян он постепенно становится человеком, который проигрывает войну. Поэтому главе Кремля нужны какие-то шаги.

Вот, например, он угрожает приехать на Донбасс. Заметьте, как сильно он проигрывает Зеленскому, который приезжает куда угодно, прямо вблизи линии фронта гуляя по Херсону, который всего через Днепр от российской артиллерии,

– подчеркнул Шейтельман.

Путин же, отметил политтехнолог, решился лишь немного выехать на Крымский мост. Дело в том, что, во-первых, ему все же нужна хоть какая-то поддержка россиян. А, во-вторых, путинские элиты после последних прозвучавших по телевизору заявлений понимают, что похоже на то, что Россия собралась отдавать Крым. Этой поездкой глава Кремля хотел показать, что полуостров якобы не будет отдавать.

Шейтельман объяснил, зачем Путин проехался по Крымскому мосту: смотрите видео

Взрывы на Крымском мосту: коротко