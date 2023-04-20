Об этом 24 Каналу рассказал Арман Шураев – общественный деятель и журналист из Казахстана. По его словам, российский народ истощен проблемами, вызванными войной России против Украины и наложенными санкциями.
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Россия тонет
Арман Шураев подчеркнул, что сейчас идет процесс десакрализации путинского режима и лично Владимира Путина, поэтому россияне наконец-то должны понять, кто виноват во всех их бедах.
"Людей год назад, поддерживавших так называемую СВО в России, было больше на процентов 20", – пояснил он.
По его мнению, россияне испуганы количеством гробов с военными, погибшими в Украине.
Городское кладбище во Владивостоке просто достигло таких размеров, что приходится вырубать лес, чтобы увеличить территорию. Россия превращается в огромное кладбище и люди это видят,
– убежден журналист из Казахстана.
По его словам, в России на фоне этого могут начать центробежные процессы. В качестве примера – протесты в Москве против строительства мечети. Через два после этого сожгли где-то в Татарстане православный храм.
"В России может начаться гражданская война", – рассказал Шураев.
Он отметил, что Россия может закончить свое существование абсолютно бесславно, утопив саму себя в собственной крови, то есть в крови населяющих ее народов.
Арман Шураев объяснил, когда в России может начаться гражданская война: смотрите видео
Крах режима Путина скоро
Журналист из Казахстана сообщил, что около 10 миллионов россиян эмигрировали из России.
Он пояснил, что в Казахстане человек живет в день на 4 доллара, так что в России эта сумма еще меньше.
"Из-за санкций, которые введены против России, очень много производств закрывается, экономика останавливается, инфляционные процессы не просто 1 – 2%, а там уже нужно нули рисовать", – убежден Шураев.
По его словам, положение россиян ухудшается.
"И приходит такой момент, а я думаю, что он будет уже в конце года, когда холодильник победит телевизор", – рассказал он.
Так что никого не удивит, что Россия окажется на грани краха и гражданской войны, а сами россияне будут штурмовать границы Казахстана, Беларуси и Грузии для поиска лучшей жизни.
9 мая в России: главное
- Россияне отменили парады до 9 мая в Курской и Белгородской областях. Объясняют, что делают это в целях безопасности.
- Гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе не будут проводить парады 1 и 9 мая. Впрочем, потом все же сообщил, что парадам быть. Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя.
- Кроме того, в Москве решили отказаться от традиционного парад по случаю 1 мая этого года. Праздничные мероприятия не состоятся из-за "высокой" террористической угрозы.