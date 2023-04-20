Об этом 24 Каналу рассказал Арман Шураев – общественный деятель и журналист из Казахстана. По его словам, российский народ истощен проблемами, вызванными войной России против Украины и наложенными санкциями.

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Россия тонет

Арман Шураев подчеркнул, что сейчас идет процесс десакрализации путинского режима и лично Владимира Путина, поэтому россияне наконец-то должны понять, кто виноват во всех их бедах.

"Людей год назад, поддерживавших так называемую СВО в России, было больше на процентов 20", – пояснил он.

По его мнению, россияне испуганы количеством гробов с военными, погибшими в Украине.

Городское кладбище во Владивостоке просто достигло таких размеров, что приходится вырубать лес, чтобы увеличить территорию. Россия превращается в огромное кладбище и люди это видят,

– убежден журналист из Казахстана.

По его словам, в России на фоне этого могут начать центробежные процессы. В качестве примера – протесты в Москве против строительства мечети. Через два после этого сожгли где-то в Татарстане православный храм.

"В России может начаться гражданская война", – рассказал Шураев.

Он отметил, что Россия может закончить свое существование абсолютно бесславно, утопив саму себя в собственной крови, то есть в крови населяющих ее народов.

Арман Шураев объяснил, когда в России может начаться гражданская война: смотрите видео

Крах режима Путина скоро

Журналист из Казахстана сообщил, что около 10 миллионов россиян эмигрировали из России.

Он пояснил, что в Казахстане человек живет в день на 4 доллара, так что в России эта сумма еще меньше.

"Из-за санкций, которые введены против России, очень много производств закрывается, экономика останавливается, инфляционные процессы не просто 1 – 2%, а там уже нужно нули рисовать", – убежден Шураев.

По его словам, положение россиян ухудшается.

"И приходит такой момент, а я думаю, что он будет уже в конце года, когда холодильник победит телевизор", – рассказал он.

Так что никого не удивит, что Россия окажется на грани краха и гражданской войны, а сами россияне будут штурмовать границы Казахстана, Беларуси и Грузии для поиска лучшей жизни.

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