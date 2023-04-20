Про це 24 Каналу розповів Арман Шураєв – громадський діяч і журналіст з Казахстану. За його словами, російський народ виснажений проблемами, викликаними війною Росії проти України та накладеними санкціями.
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Росія тоне
Арман Шураєв наголосив, що зараз іде процес десакралізації путінського режиму й особисто Владіміра Путіна, тож росіяни нарешті мають зрозуміти, хто винний у всіх їхніх бідах.
"Людей рік тому, які підтримували так звану СВО в Росії, було більше на відсотків 20", – пояснив він.
На його думку, росіяни налякані кількістю трун із військовими, які загинули в Україні.
Міське кладовище у Владивостоці просто досягло таких розмірів, що доводиться вирубувати ліс, щоб збільшити територію. Росія перетворюється на величезне кладовище й люди це бачать,
– переконаний журналіст із Казахстану.
За його словами, у Росії на фоні цього можуть розпочатися відцентрові процеси. Як приклад – протести у Москві проти будівництва мечеті. Через два після цього спалили в Татарстані православний храм.
"У Росії може початися громадянська війна", – розказав Шураєв.
Він зазначив, що Росія може закінчити своє існування абсолютно безславно, потопивши саму себе у власній крові, тобто у крові народів, які її населяють.
Арман Шураєв пояснив, коли в Росії може початися громадянська війна: дивіться відео
Крах режиму Путіна скоро
Журналіст із Казахстану повідомив, що близько 10 мільйонів росіян емігрували з Росії.
Він пояснив, що у Казахстані людина живе в день на 4 долари, тож у Росії ця сума ще менша.
"Через санкції, які введені проти Росії, дуже багато виробництв закривається, економіка зупиняється, інфляційні процеси не просто 1 – 2%, а там вже потрібно нулі малювати", – переконаний Шураєв.
За його словами, становище росіян погіршується.
"І приходить такий момент, а я думаю, що він буде вже в кінці року, коли холодильник переможе телевізор", – розказав він.
Тож нікого не здивує, що Росія опиниться на межі краху й громадянської війни, а самі росіяни штурмуватимуть кордони Казахстану, Білорусі та Грузії для пошуку кращого життя.
9 травня у Росії: головне
- Росіяни скасували паради до 9 травня в Курській та Бєлгородській областях. Пояснюють, що роблять це в цілях безпеки.
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- Крім того, у Москві вирішили відмовитися від традиційного параду з нагоди 1 травня цього року. Святкові заходи не відбудуться через "високу" терористичну загрозу.