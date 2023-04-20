Про це 24 Каналу розповів Арман Шураєв – громадський діяч і журналіст з Казахстану. За його словами, російський народ виснажений проблемами, викликаними війною Росії проти України та накладеними санкціями.

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Росія тоне

Арман Шураєв наголосив, що зараз іде процес десакралізації путінського режиму й особисто Владіміра Путіна, тож росіяни нарешті мають зрозуміти, хто винний у всіх їхніх бідах.

"Людей рік тому, які підтримували так звану СВО в Росії, було більше на відсотків 20", – пояснив він.

На його думку, росіяни налякані кількістю трун із військовими, які загинули в Україні.

Міське кладовище у Владивостоці просто досягло таких розмірів, що доводиться вирубувати ліс, щоб збільшити територію. Росія перетворюється на величезне кладовище й люди це бачать,

– переконаний журналіст із Казахстану.

За його словами, у Росії на фоні цього можуть розпочатися відцентрові процеси. Як приклад – протести у Москві проти будівництва мечеті. Через два після цього спалили в Татарстані православний храм.

"У Росії може початися громадянська війна", – розказав Шураєв.

Він зазначив, що Росія може закінчити своє існування абсолютно безславно, потопивши саму себе у власній крові, тобто у крові народів, які її населяють.

Арман Шураєв пояснив, коли в Росії може початися громадянська війна: дивіться відео

Крах режиму Путіна скоро

Журналіст із Казахстану повідомив, що близько 10 мільйонів росіян емігрували з Росії.

Він пояснив, що у Казахстані людина живе в день на 4 долари, тож у Росії ця сума ще менша.

"Через санкції, які введені проти Росії, дуже багато виробництв закривається, економіка зупиняється, інфляційні процеси не просто 1 – 2%, а там вже потрібно нулі малювати", – переконаний Шураєв.

За його словами, становище росіян погіршується.

"І приходить такий момент, а я думаю, що він буде вже в кінці року, коли холодильник переможе телевізор", – розказав він.

Тож нікого не здивує, що Росія опиниться на межі краху й громадянської війни, а самі росіяни штурмуватимуть кордони Казахстану, Білорусі та Грузії для пошуку кращого життя.

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