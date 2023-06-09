К примеру, Кремль уже не очень уверен, что контролирует Белгородскую область России. Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки.

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Экономические проблемы

Перед распадом СССР никто даже не мог вообразить, что когда-то огромная советская машина остановится. Диктаторский режим – это черный ящик и когда все развалится, понимаешь в момент, когда все пошло ко дну.

Осознание людей приходит только постфактум. Ряд причин суммарно привел к тому, что "обещавшая быть вечной" система сложилась, как карточный дом и ни один человек не вышел на улицу, чтобы защитить ее,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Со стороны невозможно оценить запас прочности российской власти, но можно четко увидеть как этот запас снижается. Мы видим, что есть сложные экономические проблемы, ведь российский дефицит бюджета уже превышает заложенный на этот год, а впереди еще полгода.

"Дефицит бюджета России в июне уже превысил плановые показатели", – сказал Наки.

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Никто не будет защищать путинизм

В страны-террористки нет новых источников дохода и силы, которая готова добровольно воевать. Если Россия не объявит мобилизацию, то набрать новых солдат стране будет очень сложно. Последние несколько месяцев путинские власти пытаются пополнить резервы живой силы, однако все напрасно.

В то же время, если Кремль объявит новую волну мобилизации, то столкнется с новой волной масштабных возмущений россиян. Такое недовольство было во время первой волны мобилизации в Дагестане, а сейчас будет и в других регионах.

Накопительный эффект давит на всю эту конструкцию (путинский режим – 24 канал). Как долго он сможет существовать неизвестно. Она может рухнуть завтра или через 5 лет – непонятно,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

В любом случае не зная прочности режима, нужно усиливать давление на него. Ведь каким крепким он бы ни был при усилении давления до необходимого значения режим развалится и ни один человек в России не выйдет защищать путинизм.

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