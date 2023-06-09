Наприклад, Кремль вже не дуже впевнений, що контролює Бєлгородську область Росії. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі.

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Економічні проблеми

Перед розпадом СРСР ніхто навіть не міг уявити, що колись величезна радянська машина зупиниться. Диктаторський режим – це чорний ящик й коли все розвалиться розумієш у момент, коли все пішло на дно.

Усвідомлення до людей приходить лише постфактум. Низка причин сумарно призвела до того, що система, яка "обіцяла бути вічною" склалася як картковий будинок й жодна людина не вийшла на вулицю, щоб захистити її,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

З боку неможливо оцінити запас міцності російської влади, але можна чітко побачити як цей запас знижується. Ми бачимо, що є складні економічні проблеми, адже російський дефіцит бюджету вже перевищує закладений на цей рік, а попереду ще пів року.

"Дефіцит бюджету Росії у червні вже перевищив планові показники", – сказав Накі.

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Ніхто не захищатиме путінізм

У країни-терористки немає нових джерел доходу й сили, яка готова добровільно воювати. Якщо Росія не оголосить мобілізацію, то набрати нових солдатів країні буде дуже складно. Останні декілька місяців путінська влада намагається поповнити резерви живої сили, проте все марно.

Водночас якщо Кремль оголосить нову хвилю мобілізацію, то зіштовхнеться з новою хвилею масштабних обурень росіян. Зокрема, таке невдоволення було під час першої хвилі мобілізації у Дагестані, а зараз буде й в інших регіонах.

Накопичувальний ефект давить на всю цю конструкцію (путінський режим – 24 Канал). Як довго вона зможе існувати невідомо. Вона може рухнути завтра чи через 5 років – незрозуміло,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

У будь-якому випадку не знаючи міцності режиму, треба посилювати тиск на нього. Адже якою міцною він би не був при посиленні тиску до необхідного значення режим розвалиться й жодна людина у Росії не вийде захищати путінізм.

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