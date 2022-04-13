В Кракове будет сквер "Свободной Украины"

Один из скверов Кракова будет называться "Свободной Украиной". За это проголосовали польские депутаты, часть из которых сейчас находится во Львове.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это "еще одно доказательство действительно братской любви и поддержки для Украины".

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Он напомнил, что Польша была первой страной, открыто назвавшей Россию агрессором еще в начале войны в 2014 году.

Польша всячески поддерживает Украину

Сегодня же власти страны принимают украинцев как родных. А из Польши в Украину непрерывно едут десятки тонн милитарных и гуманитарных грузов.

В Кракове теперь будет сквер "Свободной Украины". Символично, что часть польских депутатов голосует за это решение, находясь во Львове,

– заявил Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что без свободной Украины не будет свободной Польши и свободной Европы.

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