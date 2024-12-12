Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. К слову, Нацполиция проверяет объекты после массовых анонимных сообщений 12 декабря о заминировании в Украине. Взрывчатки не обнаружено, но проверки продолжаются.

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Временная остановка работы пунктов пропуска

Во Львовской таможне, первое сообщение поступило около 12:30 о заминировании пункта пропуска "Шегини – Медика". На место выехали кинологи, полицейские и другие специальные службы, однако подозрительных предметов обнаружено не было.

Позже, около 15:30, стало известно о заминировании пункта пропуска "Краковец – Корчова". Движение через этот пункт пропуска было полностью остановлено. По состоянию на 16:45 проверка на пункте пропуска все еще продолжалась.

В этот же день правоохранители также проверяли сообщение о заминировании главного управления налоговой Львовщины и одного из корпусов Львовской политехники.

В полиции считают, что такие сообщения могут быть частью информационной войны России для дестабилизации ситуации в Украине.