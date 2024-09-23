23 сентября оккупанты нанесли удары авибомбами по поселку Шахово Покровского района. Кроме того, враг второй день подряд поливает из артиллерии Краматорск.

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Убили женщину и ранили детей

Предварительно, по Шахово противник применил "ФАБ-250 УМПК". Снаряд попал по частной застройке. 7 человек получили ранения, среди них 2 несовершеннолетних.

В результате обстрела Краматорска с РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью, посреди улицы погибла 48-летняя женщина, а ее муж 48 лет и 61-летний житель получили ранения. Еще одна жительница 56 лет травмирована в доме.

В населенных пунктах повреждены жилые дома, магазины, админздания, гаражи.

Последствия удара по Шахматному и Краматорску / Фото прокуратура

К слову, ночью оккупанты сбросили несколько КАБов на Запорожье, впервые в истории областного центра.