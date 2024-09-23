23 вересня окупанти завдали удари авібомбами по селищу Шахове Покровського району. Крім того, ворог другий день поспіль поливає з артилерії Краматорськ.

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Вбили жінку і поранили дітей

Попередньо, по Шаховому противник застосував "ФАБ-250 УМПК". Снаряд влучив по приватній забудові. 7 осіб зазнали поранення, серед них 2 неповнолітніх.

Внаслідок обстрілу Краматорська з РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною, посеред вулиці загинула 48-річна жінка, а її чоловік 48 років та 61-річний мешканець дістали поранення. Ще одну жительку 56 років травмовано в оселі.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки, магазини, адмінбудівлі, гаражі.

Наслідки удару по Шаховому та Краматорську / Фото прокуратура

До слова, вночі окупанти скинули кілька КАБів на Запоріжжя, вперше в історії обласного центру.