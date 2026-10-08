"Это не останется без нашего ответа": Зеленский отреагировал на удар по маршруткам в Краматорске

В результате российского авиаудара по Краматорску погибли 30 человек, еще 18 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Вражеская бомба попала непосредственно в две маршрутки с пассажирами, поэтому часть погибших до сих пор не удалось идентифицировать.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Как глава государства отреагировал на российский террор?

По словам Зеленского, медики в настоящее время борются за жизнь пострадавших граждан в местных больницах. По его словам, число жертв этой атаки еще может увеличиться из-за тяжелого состояния многих раненых.

Помимо уничтоженных пассажирских автобусов, ударная волна и обломки повредили окружающие жилые дома и припаркованные рядом автомобили. На месте трагедии продолжают работать спасатели, правоохранители и медицинские бригады.

Глава государства отметил, что это очередное преступление оккупационных войск в Донецкой области не останется без соответствующей реакции украинских сил. Он подчеркнул целенаправленные действия агрессора по уничтожению гражданской инфраструктуры и жителей региона.

Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир реагировал на это. Реагировал жестко – именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли,

– заявил Зеленский

Президент также выразил глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в результате этого обстрела.

Напомним, от российского террора также пострадала столица Украины. В результате российской атаки на Киев 8 октября погибли три человека, еще 14 пострадали. В Соломенском районе вражеский БПЛА попал в четырехэтажное здание магазина, где вспыхнул пожар.