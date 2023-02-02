По словам жителя поврежденного дома Леонида, после удара в его квартире вылетели окна. На место сразу прибыли спасатели.
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Что происходило в первые минуты после удара в Краматорске
Как рассказал Леонид, вечером он смотрел телевизор и услышал громкий взрыв.
Как бахнуло... Я побежал сразу в спальню, смотрю: а там окон нет, ничего нет, все вылетело,
– сообщил мужчина.
Затем Леонид увидел, как на место удара оперативно приехали полицейские и спасатели.
"Все было быстро и оперативно", – отметил житель дома.
Очевидец о ракетном ударе в Краматорске: смотрите видео
Ракетный удар в Краматорске: что известно
- 1 февраля оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Краматорска. Она попала в жилой дом, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
- По состоянию на 2 февраля спасатели до сих пор ищут женщину под завалами.
- Известно о 3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 – обратились за медицинской помощью.
- Отметим, что российские террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К".
- Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар. По его словам, этот инцидент – это часть ежедневной реальности жизни украинцев.
- Кроме этого, 2 февраля оккупанты снова атаковали Краматорск. Россияне нанесли еще два ракетных удара. Снова – по центру города, по жилой застройке.
- Как рассказал глава ОВА Павел Кириленко, по меньшей мере 6 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску. По его словам, захватчики повредили 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детскую поликлинику и школу, гаражи и автомобили.