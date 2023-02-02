За словами мешканця пошкодженого будинку Леоніда, після удару в його квартирі повилітали вікна. На місце одразу прибули рятувальники.
До теми У Краматорську росіяни ракетою зруйнували багатоповерхівку: є загиблі та люди під завалами
Що відбувалося у перші хвилини після удару у Краматорську
Як розповів Леонід, ввечері він дивився телевізор і почув гучний вибух.
Як бахнуло... Я побіг одразу в спальню, дивлюсь: а там вікон немає, нічого немає, все повилітало,
– повідомив чоловік.
Потім Леонід побачив, як на місце удару оперативно приїхали поліцейські та рятувальники
"Все було швидко та оперативно", – наголосив мешканець будинку.
Очевидець про ракетний удар у Краматорську: дивіться відео
Ракетний удар у Краматорську: що відомо
- 1 лютого окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Краматорська. Вона влучила в житловий будинок, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
- Станом на 2 лютого рятувальники досі шукають жінку під завалами.
- Відомо про 3 загиблих, 8 поранених (2 у важкому стані), 13 – звернулись за медичною допомогою.
- Зауважимо, що російські терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К".
- Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар. За його словами, що цей інцидент це частина щоденної реальності життя українців.
- Окрім цього, 2 лютого окупанти знову атакували Краматорськ. Росіяни завдали ще двох ракетних ударів. Знову – по центру міста, по житловій забудові.
- Як розповів очільник ОВА Павло Кириленко, щонайменше 6 людей поранено внаслідок ракетного удару по Краматорську. За його словами, загарбники пошкодили 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки.