Краматорск и Славянск воздушная тревога
7 марта 2022 , 10:01Читати новину українською
Источник:Суспільне Донбас
В Краматорске и Славянске раздаются сирены, воздушная тревога. Людям следует немедленно уходить в укрытие.
Стоит быстро выключить все коммуникации в доме. Также надо держать всегда наготове документы, деньги, воду и еду.
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Также следует сообщить о тревоге и помочь немощным, старым и одиноким людям неподалеку.
Сидеть в укрытии надо до следующей сирены. Она означает отбой тревоги и сигнализирует, что опасность миновала.
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