В результате действий кафиров тысячи людей остались без света в Краматорске и в соседних городах. Однако благодаря скорейшей работе ремонтных бригад электроэнергия уже начала появляться в домах.

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В Краматорске возобновили электроснабжение

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе уже начал появляться свет, исчезнувший из-за того, что россияне повредили высоковольтную линию.

Электроснабжение возобновлено. Спасибо всем бригадам за титанический труд. Работа еще продолжается, но в домах Краматорска уже загорается свет,

– заметил мэр.

Заметьте, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в день вражеской атаки рассказал, что в результате боевых действий без электричества остались Бахмутский и Краматорский районы. Однако восстановительные работы оперативно приступили.

Кроме того, из-за отключения электричества прекратилась подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода. Без водоснабжения остались:

Краматорск,

Славянск,

Дружковка,

Константиновка,

Торецк и близлежащие населенные пункты.

Также 115 горняков в Торецке остались под землей. Администрации принимали все необходимые меры, чтобы поднять их на поверхность.

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Ситуация в Донецкой области

Российские захватчики перешли к активному наступлению на Донецком направлении. Они обстреливают позиции украинских защитников из разного оружия.

В то же время кафиры обстреливают города и села на Донбассе. 27 мая они атаковали 49 населённых пунктов. В результате погибли 4 человека, есть много разрушений.

В тот же день из - за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов Славянская ТЭС остановила свою работу .

Однако наши бойцы дают врагам достойный отпор. В частности, за сутки 29 мая они отразили 14 атак кафиров .

Также украинские защитники в очередной раз нанесли россиянам сокрушительные потери. В частности, они уничтожили две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники и 10 вражеских автомобилей.

Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе украинского Донбасса 2 крылатых ракеты Х-59МК и 3 высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

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