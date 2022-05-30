Внаслідок дій окупантів тисячі людей залишились без світла у Краматорську та в сусідніх містах. Однак завдяки швидкій роботі ремонтних бригад електроенергія вже почала з'являтися у будинках.

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У Краматорську відновили електропостачання

Мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що у місті вже почало з'являтися світло, яке зникло через те, що росіяни пошкодили високовольтну лінію.

Електропостачання відновлене. Дякуємо всім бригадам за титанічну працю. Робота ще триває, але у будинках Краматорська вже спалахує світло,

– зауважив мер.

Зауважте, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у день ворожої атаки розповів, що внаслідок бойових дій без електрики залишились Бахмутський та Краматорський райони. Однак відновлювальні роботи оперативно розпочали.

Окрім того, через відключення електрики припинилася подача води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону. Без водопостачання залишилися:

Краматорськ,

Слов'янськ,

Дружківка,

Костянтинівка,

Торецьк та прилеглі населені пункти.

Також 115 гірників у Торецьку залишились під землею. Адміністрації вживали усіх необхідних заходів, щоб підняти їх на поверхню.

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Ситуація на Донеччині

Російські загарбники перейшли до активного наступу на Донецькому напрямку. Вони обстрілюють позиції українських захисників з різноманітної зброї.

Водночас окупанти обстрілюють міста та села на Донбасі. 27 травня вони атакували 49 населених пунктів. Внаслідок цього загинули 4 людини, є багато руйнувань.

Того ж дня через постійні ракетні та артилерійські обстріли Слов'янська ТЕС зупинила свою роботу.

Однак наші бійці дають ворогам гідну відсіч. Зокрема, за добу 29 травня вони відбили 14 атак окупантів.

Також українські захисники вчергове завдали росіянам нищівних втрат. Зокрема, вони знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 10 ворожих автомобілів.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі українського Донбасу 2 крилаті ракети Х-59МК та 3 високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

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