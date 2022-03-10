В Краматорске и Славянске воздушная тревога: немедленно в укрытие

В Краматорске и Славянске утром 10 марта была объявлена воздушная тревога. Людям нужно срочно уходить в свое укрытие.

Сирены начали раздаваться около 06:23. Напомним, что из укрытий нельзя выходить до "отбоя" тревоги.

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О нем скажут на официальных ресурсах или стоит подождать, пока раздастся второй звук сирены.

Соблюдением правил не следует пренебрегать, ведь они спасают жизнь!

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