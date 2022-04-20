В Краматорске женщина корректировала огонь оккупантам и сдавала позиции ВСУ

В Донецкой области задержали жительницу Краматорска, что в Донецкой области. Она корректировала обстрелы города и сдавала позиции ВСУ оккупантам.

Женщина корректировала вражеские обстрелы

По данным следствия женщина добровольно сотрудничала с врагами в апреле 2022 года. Через мессенджер Telegram она передавала россиянам фото с информацией об объектах инфраструктуры и позициях ВСУ на территории Краматорска.

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Тем самым она корректировала действия армии государства-агрессора во время обстрелов города, где она и жила.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры вероятную корректировку разоблачили и сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Женщина была задержана, а ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях уже осуществляет досудебное расследование.

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