Краматорский сценарий: Лещенко разбил фейк пропаганды об ударе "Точкой У" по Лозовой

Журналист и бывший народный депутат Сергей Лещенко на очередном брифинге разгромил новые фейки российской пропаганды. В частности, он вспомнил о Лозовой.

Сергей Лещенко сообщил, что российская пропаганда распространяет информацию о том, что Украина якобы планирует ударить "Точкой У" по беженцам на вокзале в городке Лозовая. Это Харьковщина, сообщает 24 канал.

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Лещенко о новых фейках россиян

По его словам, эта информация распространяется на российских государственных пропагандистских каналах. Сергей Лещенко добавил, что враг снова использует краматорский сценарий: сначала заявляет, что это планирует сделать Украина, а затем оккупанты уже наносят удар.

Украинский журналист добавил, что уже неоднократно удалось опровергнуть заявления России, что в их арсенале нет "Точки У", поскольку она часто демонстрировала ее на своих публичных мероприятиях.

Он также добавил, что враг запугивает гражданских в следующих целях: чтобы люди через гуманитарные коридоры эвакуировались не в Украину, а в Россию. Фактически, чтобы украинцы добровольно сдавались в плен государству-агрессору.

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