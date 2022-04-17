Сергій Лещенко повідомив, що російська пропаганда поширює інформацію про те, що Україна нібито планує вдарити "Точкою У" по біженцях на вокзалі у містечку Лозова. Це Харківщина, інформує 24 канал.

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Лещенко про нові фейки росіян

За його словами, цю інформацію поширюють російські державні пропагандистські канали. Сергій Лещенко додав, що ворог знову використовує краматорський сценарій: спершу заявляє, що це планує зробити Україна, а потім окупанти вже завдають удар.

Український журналіст додав, що все неодноразово вдалося спростувати заяви Росії, що у їхньому арсеналі немає "Точки У", оскільки вона часто демонструвала її на своїх публічних заходах.

Він також додав, що ворог залякує цивільних з наступною метою: щоб люди через гуманітарні коридори евакуювалися не в Україну, а в Росію. Фактично, щоб українці добровільно здавалися у полон державі-агресорці.

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