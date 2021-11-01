Красавица Моника и охота на взрывчатку: эксклюзивный репортаж о подготовке собак на границе

Единственный в Украине Кинологический учебный центр для будущих собак-пограничников находится во Львовской области в городе Великие Мосты. В нем инструкторов-кинологов знакомят с основами ветеринарии и психологии, а четвероногих учат искать запрещенные вещи и правонарушителей.

После окончания образовательного учреждения собаки и кинологи получают сертификаты с оценками. Со своеобразными "аттестатами" они направляются на границу, чтобы защищать Украину. Сайт 24 канала посетил учебный центр в разгар занятий и собственными глазами увидел, как хвостатые перевоплощаются из строевых собак в розыскных и специальных.

Кто будет стоять на страже границы

Иван Помарицын раньше по контракту служил в Вооруженных силах Украины, однако потом решил стать инструктором-кинологом. Вместе с лабрадором Моникой в ​​центре они овладевают новой для себя профессией.

"Я назвал ее в честь Беллуччи (итальянской актрисы – 24 канал), ведь они очень похожи", – уверяет кинолог и сразу показывает на чернявую шерсть собаки. Свой выбор породы инструктор объясняет так: "У меня когда-то был мопс, который сильно линял. Жена уговорила бабушку его забрать. Тогда я и купил лабрадора – очень спокойную собаку".

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Защищать страну могут не только собаки, но и другие животные, уверен начальник цикла кинологических дисциплин / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

С собственным псом, доберманом Кубой, в Кинологический учебный центр прибыл и Николай Фенько. Сначала пес "поджал хвост и боялся гулять" на территории центра, но уже привык, говорит инструктор.

Доберманов считают злыми и агрессивными собаками, но этот – добряк. На родине детвора играет с ним и катается на нем», – уверяет Николай и предлагает подойти поближе и погладить собаку.

А вот инструктору Дмитрию Коцюбе немного сложнее других. В учебном центре ему предоставили государственную собаку – малинуа Альфу (разновидность бельгийской овчарки – 24 канал). Ее кличку он изменить не может, ведь собака является "военным имуществом".

"Мы с Альфой не сразу привыкли друг к другу, но преподаватели помогли преодолеть сложности. Собака – добрая и кроткая, но в то же время – шустрая и игривая. Не хочу думать, что когда-то нам придется прощаться", – говорит он.

Уже скоро инструкторы завершат обучение, которое длится шесть месяцев. В целом таких специалистов из центра выпускают два раза в год – в декабре и июне.

От тренировок – к службе на границе

В центре учат собственных и государственных собак разных пород, рассказывает Татьяна Рыжак, пресс-офицер учебного заведения. У каждого четырехлапого пограничника есть свое предназначение. Одни ищут наркотики, взрывчатку и табачные изделия, другие – преследуют и задерживают нарушителей.

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Служить собаки идут в возрасте от восьми месяцев до трех лет. Хвостатых питомцев приучают искать запрещенные предметы в тематических локациях с помощью апортного предмета – мячика.

В течение учебы к нему добавляют запах, на что будут учить. Это могут быть наркотические либо взрывчатые вещества, орудие, табачные изделия. Постепенно мячик исчезает, но собака будет искать его и дальше, – говорит Сергей Любинецкий, начальник цикла кинологических дисциплин.

Для занятий сотрудники используют "закладки" из настоящих наркотиков, в том числе героина и амфетамина. Учет наркотических веществ ведет специальная лаборатория. Их она получает по решению суда. В учебных работах используются и различные виды оружия – пистолеты Макарова и автоматы.

Немного погодя кинологи усложняют учебный процесс разнообразными раздражителями, которые могут быть на пунктах пропуска. К ним относится и обычная еда – сыр и колбаса.

Татьяна Рыжак: "Во время обучения кинологи по очереди надевают дресскостюмы и на время становятся фигурантами" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Задерживать нарушителей "учат сначала на тряпках и валиках, чтобы развить хватку". Затем инструктор в специальном костюме на время превращается в правонарушителя, которого необходимо задержать.

Историческое прошлое и "собачья пенсия"

Во время Второй мировой войны собак учили бросаться под танки врагов, рассказывает Любинецкий. Однако в Кинологическом учебном центре таким негуманным методам ведения войны не учат. По его мнению, они неэффективны на практике.

Выстрелы – очень сильные шумовые раздражители. Собака может испугаться их и вернуться к своим же. И своих же взорвать, – рассказывает начальник цикла кинологических дисциплин.

Обычно хвостатые служат на границе около восьми лет. "Однако если они еще физически сильны, то могут проработать год или два", – говорит Татьяна Рыжак. На пенсии государственные собаки охраняют территорию компаний и предприятий в отличие от собственных собак. Последние живут дома у хозяев.

Если собака умерла на границе, то Госпогранслужба проводит внутреннее расследование. В ведомстве выясняют, почему это произошло и только потом закрывают дело. Если в гибели служащего виноват кинолог, то он обязан возместить государству потерю военного имущества.

Секреты разведения собак

В учебном центре Госпогранслужбы щенков начинают дрессировать уже с двух месяцев / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На балансе Кинологического учебного центра в питомнике разводят собак с хорошей генетикой и отличным здоровьем, говорит инструктор первой группы выращивания и дрессировки Марьяна Кравец.

Согласно приказу, кличка собаки зависит от клички мамы. Если ее кличка начинается на "б", то и клички целого выводка тоже будут начинать с этой буквы, – подчеркивает Кравец.

В два месяца генетики после вакцинации проводят с каждой собакой тест Кэмпбелла для того, чтобы понять тип поведения собаки и ее дальнейшую специализацию. После рождения каждой собаке ставят клеймо на ухе, а также заводят личную карточку. К ней добавляют информацию о родословной, прививках, весе и даже о рабочих качествах.

После четырех месяцев мы забираем их и продолжаем воспитывать. Больше совершенствуем команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять". Развиваем хватку уже не на тряпках, а на валиках. Чуть побольше собаки тренируют ее на инструкторе-фигуранте, одетом в дресскостюм, – рассказывает инструктор первой группы выращивания и дрессировки.

На следующий этап четырехлапые проходят только при условии успешного прохождения предыдущего, поясняет заместитель начальника отдела воспроизводства собак Александр Котвинский.

По его словам, к началу войны разводили и немало пород маленьких собак, но сейчас в приоритете – породы больших псов. "Служебная собака – настоящее спецсредство. И пограничник должен понимать, когда, как и в каких случаях ее использовать. На границе собаки должны быть большими и злыми, чтобы их боялись нарушители государственной границы", – считает заместитель начальника отдела воспроизводства собак.

В Кинологическом учебном центре есть различные тематические локации, в которых инструкторы учат собак / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Свиньи-пограничники и крысы-саперы

Защищать страну могут не только собаки, но и другие животные, уверен начальник цикла кинологических дисциплин.

Во Франции свиньи ищут наркотики, а в Камбодже крысы быстро находят взрывчатку во время гражданского разминирования местности. Последнее и нас будет касаться чуть позже, – отмечает Сергей Любинецкий.

На территории кинологического центра "живут котики, которые были бы не прочь стать служащими", говорит пресс-офицер. В шутку Рыжак добавляет: "Эти котики не боятся никакого пса. Они – очень агрессивны и смелы".

В настоящее время в Госпогранслужбе Украины среди животных работают только четвероногие. Некоторые из них становятся настоящими героями и получают специальные награды во время соревнований. В своеобразном "зале славы" посетители могут познакомиться с известными хвостатыми выпускниками и их инструкторами. Здесь также можно узнать в каких предметах часто пытаются провезти контрабанду через границу.

"Зал славы" Кинологического учебного центра / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Миссия: найти коронавирус

После начала пандемии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ – 24 канал) запустила пилотный проект по поиску коронавируса на границе с помощью собак. Однако вскоре Украина решила прекратить участие в нем.

Финляндия и некоторые европейские страны применяют это на практике, но это же финансово невыгодно. Даже если собака найдет больного коронавирусом человека, то последнего все равно отправят делать ПЦР-тест, – подчеркивает начальник цикла кинологических дисциплин.

"Собака – не медик", – акцентирует пресс-офицер. Да и маленькие пограничники во время такой работы могут заболеть коронавирусом и стать переносчиками болезни, отмечает Марьяна Кравец, инструктор группы по выращиванию и дрессировке строевых собак.

До начала войны разводили и немало пород маленьких собак, но сейчас в приоритете – породы больших собак, говорит заместитель начальника отдела воспроизводства собак / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Заместитель начальника отдела воспроизводства собак Александр Котвинский подытоживает: "У нас есть газоанализаторы, которые могут искать и различать наркотически-взрывное вещество, однако до собачьего обоняния им еще далеко. Пес – это необыкновенное животное, которое помогает нам не одну сотню лет".

В рамках военно-патриотического воспитания посетить Кинологический учебный центр можно с экскурсией. Для этого необходимо получить разрешение от руководства образовательного учреждения.