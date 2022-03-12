Красиво пока все идет, – Ким рассказал, как вражеская колонна взорвалась на минах под Николаевом
12 марта 2022 , 22:49Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Николаев беспрестанно атакуют "орки" и угрожают, что возьмут его в осаду. Но город не сдается и каждый день выносит россиян вперед ногами даже несмотря на постоянные обстрелы.
В частности 12 марта враг тоже понес убытки. В частности, на минах взорвалась колонна. Как отметил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, "хорошо поработали за пределами досягаемости".
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Кроме подрыва колонны, кое-где украинские защитники постреляли российских захватчиков.
Пока что красиво все идет. Враг устрашает нас страшилками, что он будет увлекать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед,
– добавил глава Николаевской ОГА.
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