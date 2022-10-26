Красная вся Украина: объявили масштабную воздушную тревогу

Карта воздушных тревог после обеда 26 октября вся красная. Для жителей всех регионов Украины существует опасность ракетных ударов.

Около 15:00 во всех регионах Украины начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Очевидно, оккупанты готовятся атаковать города ракетами и дронами, поэтому важно спуститься в укрытие.

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Что известно об объявлении тревоги 26 октября

Пока неизвестно, чем именно и в каком количестве оккупанты планируют атаковать Украину, однако белорусские активисты написали, что:

около 14:50 – 15:00 из населенного пункта Мачулищи взлетел российский МИГ-31К ВКС с регистрационным номером RF-92462;

в 15:20 над Солигорском, неподалеку от Минска, пролетел истребитель в направлении Юга.



Карта воздушных тревог/ Скриншот с Alerts.in.ua

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