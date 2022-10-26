Близько 15:00 у всіх регіонах України почали лунати сигнали повітряної тривоги. Вочевидь, окупанти готуються атакувати міста ракетами та дронами, тому важливо спуститися в укриття.
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Що відомо про оголошення тривоги 26 жовтня
Наразі невідомо, чим саме та у якій кількості окупанти планують атакувати Україну, однак білоруські активісти написали, що:
- близько 14:50 – 15:00 з населеного пункту Мачулищі злетів російський МІГ-31К ВКС з реєстраційним номером RF-92462;
- о 15:20 над Солігорськом, що неподалік від Мінська, пролетів винищувач у напрямку Півдня.
Карта повітряних тривог/ Скриншот з Alerts.in.ua