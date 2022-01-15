В Красноильске на Буковине отгуляли самую масштабную Маланку: невероятные фото и видео

В приграничном поселке Красноильск, что в Черновицкой области, отгуляли Маланку. Десятки переодетых людей всю ночь ходили от дома к дому и поздравляли хозяев со Старым Новым годом.

В поселке на праздник была слышна традиционная песня – "Урсу". Она рассказывает о медведе, которого в лесу поймал человек. Они вместе развлекали крестьян и поздравляли их с наступлением Старого Нового года.

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Как празднуют Маланки

Щедровать начинают вечером 13 января. Это продолжается до конца следующего дня. Готовятся небольшими компаниями дома у кого-то из участников, потом сходятся к главному маланкарю.

В Красноильске есть пять частей села, где разные костюмы. Главные – медведи.

В Верхней и Нижней Путне они похожи на копны сена, могут весить более 70 килограммов.

В углах Тражаны, Сус и Дял — медведи с крыльями, длина которых достигает аж более 3 метров.

Следует добавить, что маланкуют только на румынском, поскольку в поселке почти все жители – этнические румыны. Говорят, что такие традиции у них в крови. Переодеваются в костюмы чаще всего ребята. Медведем может быть лишь холостой.

Маланкари обходят все дома. Если ворота открыты, там их ждут. Должны обходить все дома, ведь, если куда-то не зайдут, хозяева обижаются.

К слову, маланковали даже во время карантина.

Маланка в Красноильске / Фото "Суспільне":

В кого переодеваются на праздник

В Маланке участвуют медведь, "цыган", дед, баба, цари и царицы, "жиды". Они должны развлекать хозяев домов, порой могут и якобы бить зрителей. Таким образом якобы выбивают все злое.

Маланкой руководит комендант, который собирает деньги и организует праздник на углу.

Глава Красноильской общины Степан Драгун отметил, что такие герои Маланки существуют десятилетиями. Одеваясь в "жидов" и "цыган", никого не хотят обидеть. Таким образом лишь хотят показать население, которое было в общине когда-то.

Яркие костюмы на Маланки / Фото "Суспільне":

Подготовка длится месяц

К Маланке начинают готовиться после Андрея, 13 декабря. В селе есть мастера, которые изготавливают маски для героев.

Костюмы щедровальщики делают сами. Для "медведей" заранее заготавливают сено.

Драгун рассказал, что, при советской власти переберию высмеивали и запрещали ходить по домам. Коммунисты могли поймать и посадить на 15 суток. Однако традицию все равно сохранили.

Как готовились к Маланке, смотрите видео: