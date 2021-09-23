В красной зоне выбора не будет, – Ляшко о работе бизнеса в условиях карантина

Все регионы Украины с 23 сентября будут находиться в "желтой" зоне карантина. В Минздраве уточнили, что измениться для бизнеса при различных уровнях коронавирусных ограничений.

Соответствующие подробности сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что в "желтых" областях предприниматели смогут выбирать.

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В желтой зоне выбор будет, в красной – нет

Владельцам бизнеса в регионах, где будут ограничения желтой зоны, предлагают 2 варианта. Они могут работать, соблюдая карантинные требования, указанные в постановлении. В то же время естьальтернативу: вакцинировать коллектив и обслуживать привитых людей. Тогда эти же ограничения их не будут касаться.

То есть в "желтом" уровне есть выбор. В "красном" его не будет: или ты работаешь с вакцинированными, или закрываешься,

– уточнил глава Минздрава.

По прогнозам Киевской школы экономики, Украина до конца 2021 года не успеет вернуться к зеленой карантинной зоне. Более того, там заявили, что в любой момент более 10 регионов могут стать "оранжевыми" или даже "красными".

Для педагогов и чиновников вакцинация будет обязательной

Накануне правительство одобрило приказ об обязательной вакцинации от коронавируса. Документ касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и местных госадминистраций. Это – первый случай, когда вакцинация для определенных групп населения становится обязательной. По словам министра здравоохранения, законность такого решения ранее подтвердил и Европейский суд по правам человека.