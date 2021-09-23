Відповідні подробиці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що у "жовтих" областях підприємці матимуть можливість обирати.

До теми Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

У жовтій зоні вибір буде, у червоній – ні

Власникам бізнесу в регіонах, де обмеження жовтої зони, пропонують 2 варіанти. Вони можуть працювати, дотримуючись карантинних вимог, вказаних у постанові. Водночас мають альтернативу: вакцинувати колектив й обслуговувати щеплених людей. Тоді ці ж обмеження їх не стосуватимуться.

Тобто у "жовтому" рівні є вибір. У "червоному" його не буде: або ти працюєш з вакцинованими, або закриваєшся",

– уточнив очільник МОЗ.

За прогнозами Київської школи економіки, Україна до кінця 2021 року не встигне повернутися до зеленої карантинної зони. Ба більше, там заявили, що у будь-який момент понад 10 регіонів можуть стати "помаранчевими" або й навіть "червоними".

Для освітян та чиновників вакцинація буде обов'язковою

Напередодні уряд схвалив наказ про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Документ стосується освітян, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їхніх структурних підрозділів та місцевих держадміністрацій. Це – перший випадок, коли вакцинація для певних груп населення стає обов'язковою. За словами міністра охорони здоров'я, законність такого рішення раніше підтвердив і Європейський суд з прав людини.

Довідка. За даними МОЗ, станом на 23 вересня вже 6 527 040 українців вакциновані хоча б однією дозою. При цьому, 5 299 317 громадян повністю отримали курс щеплення.