Соответствующую информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Чем важен атакованный завод

Андрей Коваленко подтвердил атаку на вышеупомянутый объект в Московской области. По его словам, на этом заводе изготавливают взрывчатые вещества, порохи, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.

Это звено в технологической цепи обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами,

– говорится в сообщении лейтенанта.

К слову, ночью 6 июля Россия тоже оказалась под атакой беспилотников. О взрывах сообщали жители Калуги и Новороссийска. Именно в последнем базируется основная часть остатков Черноморского флота.

Уже вечером 6 июля дроны атаковали Москву и Ленинградскую область. Собянин заявил о сбитии 6 БпЛА, летевших на Москву. Губернатор Кирийского района Ленинградской области сообщил о сбитии 2 БпЛА.