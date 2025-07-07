Відповідну інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає 24 Канал.
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Чим важливий атакований завод
Андрій Коваленко підтвердив атаку на вищезгаданий об'єкт у Московській області. За його словами, на цьому заводі виготовляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.
Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами,
– ідеться у повідомленні лейтенанта.
До слова, вночі 6 липня Росія теж опинилася під атакою безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Калуги та Новоросійська. Саме в останньому базується основна частина залишків Чорноморського флоту.
Вже ввечері 6 липня дрони атакували Москву та Ленінградську область. Собянін заявив про збиття 6 БпЛА, що летіли на Москву. Губернатор Кіриського району Ленінградської області повідомив про збиття 2 БпЛА.