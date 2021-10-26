В красную зону переведут еще 5 областей, среди них Львовская, – Ляшко

26 октября 2021 , 10:36
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брифинг Ляшко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По словам Виктора Ляшко, список красной зоны может пополниться еще 5 областями.

Решение по ужесточению ограничений в 5 регионах одобрят на ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС. Об этом министр здравоохранения заявил на брифинге 26 октября.

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В каких областях хотят ввести красную зону

  • Житомирской,
  • Луганской,
  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Черниговской областях.

Отметим, сейчас самые строгие ограничения действуют в 8 регионах Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Ровненской, Николаевской и Херсонской областях.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • 25 октября суточная смертность от COVID-19 вновь побила рекорды. Так, от опасного вируса умерли 734 больных.
  • За сутки коронавирус подхватили 19 120 человек. Больше всего больных обнаружили на Днепропетровщине – 1 760 человек.
  • Ранее мэр Львова Андрея Садовый предполагал, что в городе скоро введут красную зону. Ведь загруженность инфекционной больницы уже составляет 110%.


Правила карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

 

Автор: Софія Мінджоса