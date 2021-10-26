В красную зону переведут еще 5 областей, среди них Львовская, – Ляшко
26 октября 2021 , 10:36Читати новину українською
Источник:брифинг Ляшко
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По словам Виктора Ляшко, список красной зоны может пополниться еще 5 областями.
Решение по ужесточению ограничений в 5 регионах одобрят на ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС. Об этом министр здравоохранения заявил на брифинге 26 октября.
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В каких областях хотят ввести красную зону
- Житомирской,
- Луганской,
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Черниговской областях.
Отметим, сейчас самые строгие ограничения действуют в 8 регионах Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Ровненской, Николаевской и Херсонской областях.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- 25 октября суточная смертность от COVID-19 вновь побила рекорды. Так, от опасного вируса умерли 734 больных.
- За сутки коронавирус подхватили 19 120 человек. Больше всего больных обнаружили на Днепропетровщине – 1 760 человек.
- Ранее мэр Львова Андрея Садовый предполагал, что в городе скоро введут красную зону. Ведь загруженность инфекционной больницы уже составляет 110%.
Правила карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала